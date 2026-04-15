Не будет работать телевидение в Волгограде и Волжском 20 апреля

Жителей области ждет временное отключение телевещания на следующей неделе. Не будет работать телевидение и радио в Волгограде, Волжском и всех ближайших к ним населенных пунктах. Профилактические работы на передающих станциях запланировали 20 апреля 2026 года. Волгоградцы не смогут посмотреть любимые телепрограммы и послушать радио также в Городищенском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах.
— 20 апреля в Волгоградской области будет проводиться плановая профилактика телерадиопередающего оборудования. Возможны кратковременные остановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций, — сообщили в комитете информтехнологий.
Так, в Волгограде, Волжском и пригороде пять радиостанций и телевидение обоих мультиплексов не будет работать 20.04.2026 с часа ночи до 10 часов утра. Радио России замолчит с 5.00 до 10.00, все остальные радиостанции, в том числе радио Комсомольская правда, — 20 апреля с 6.00 до 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Нижнюю террасу набережной Волгограда от БК-13 до моста обустроят за 577 миллионов рублей.
Условия застройки поселков 4-й и 5-й участок решили смягчить в Волгограде.