Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не будет работать телевидение в Волгограде и Волжском 20 апреля

Отключат телевещание и радио 20 апреля 2026 в Волгограде, Волжском и трех районах области.

Источник: Комсомольская правда

Жителей области ждет временное отключение телевещания на следующей неделе. Не будет работать телевидение и радио в Волгограде, Волжском и всех ближайших к ним населенных пунктах. Профилактические работы на передающих станциях запланировали 20 апреля 2026 года. Волгоградцы не смогут посмотреть любимые телепрограммы и послушать радио также в Городищенском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах.

— 20 апреля в Волгоградской области будет проводиться плановая профилактика телерадиопередающего оборудования. Возможны кратковременные остановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций, — сообщили в комитете информтехнологий.

Так, в Волгограде, Волжском и пригороде пять радиостанций и телевидение обоих мультиплексов не будет работать 20.04.2026 с часа ночи до 10 часов утра. Радио России замолчит с 5.00 до 10.00, все остальные радиостанции, в том числе радио Комсомольская правда, — 20 апреля с 6.00 до 10.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Нижнюю террасу набережной Волгограда от БК-13 до моста обустроят за 577 миллионов рублей.

Условия застройки поселков 4-й и 5-й участок решили смягчить в Волгограде.