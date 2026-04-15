Создан плазменный катализатор, превращающий метан в жидкое топливо

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Американские химики разработали плазменный катализатор, который превращает 57% газообразного метана в жидкое топливо-метанол при комнатной температуре и с минимальными расходами энергии. Это значительно удешевит и упростит производство данного спирта, сообщила пресс-служба Северо-Западного университета (NWU).
«Ключевую роль в работе нашего катализатора играют импульсы электричества высокого напряжения. Если порождаемый ими электрический потенциал достаточно высок, то внутри реактора возникают миниатюрные аналоги вспышек молний, которые мы используем для разрыва связей в молекулах метана без его нагрева до экстремально высоких температур», — пояснил доцент NWU Дейн Суэрер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют химики, почти весь метанол и водород, вырабатываемый химической промышленностью, производится в результате так называемой паровой конверсии метана. В ее рамках технологи сжимают смесь из метана и паров воды до сверхвысоких давлений и нагревают их до температуры в 800−900 градусов Цельсия, что приводит к расщеплению молекул природного газа и образованию сырья для производства метанола и других ценных органических соединений.
На запуск и поддержание этой реакции требуются большие количества энергии, что вынуждает ученых искать альтернативные подходы для расщепления метана и его прямого превращения в нужные промышленности химикаты. Ученые предположили, что эту задачу можно решить при помощи низкотемпературной плазмы, в которой присутствует множество «быстрых» электронов, способных расщеплять стабильные молекулы метана при столкновениях с ними.
Руководствуясь этой идеей, ученые подготовили реактор, представляющий собой стеклянную трубку с электродами, частично погруженную в воду. В процессе работы реактора через данные электроды пропускаются разряды электричества, которые превращают присутствующие в нем порции метана в низкотемпературную плазму. Ее взаимодействия с водой и пористым материалом на базе оксида меди, как обнаружили ученые, приводят образованию чистого метанола и нескольких газообразных продуктов реакции.
«Помимо метанола, наш катализатор также превращает метан и в другие ценные химикаты, в том числе в этилен, используемый при производстве полимеров, а также в водород, важный компонент будущей безуглеродной экономики. Все эти вещества являются значительно более ценными с экономической точки зрения, чем широко распространенный в природных средах метан», — подытожил Суэрер.