Воздушную атаку отразили в Зерноградском районе Ростовской области

Губернатор Ростовской области сообщил об атаке БПЛА днем 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Воздушную атаку отразили в Ростовской области днем 15 апреля. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

— Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Зерноградском районе, — сообщил Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле к властям не поступала. Ситуация уточняется. Напомним, также минувшей ночью атаку БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском.

