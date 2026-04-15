Воздушную атаку отразили в Зерноградском районе Ростовской области

Воздушную атаку отразили в Ростовской области днем 15 апреля. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
— Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Зерноградском районе, — сообщил Юрий Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле к властям не поступала. Ситуация уточняется. Напомним, также минувшей ночью атаку БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
