В Красноярском крае продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Красноярском крае. Об этом сообщили в регионаьном Роспотребнадзоре.
Уровень заболеваемости не превышает эпидемического порога. Согласно оперативному мониторингу, в регионе циркулируют в основном вирусы негриппозной группы.
Хотя сезон простудных заболеваний подходит к концу, врачи напоминают: заразиться респираторными инфекциями можно в любое время года, поэтому пренебрегать мерами профилактики не стоит.
Ранее мы сообщали, что красноярский магазин продавал просроченные продукты под видом уценёнки.