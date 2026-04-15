В Калининградской области стартовал сезон дорожных работ

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на дорогах в Калининградской области, сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.
Всего на территории области в текущем году планируют привести в порядок около 120 км автомобильных дорог регионального значения и 300 м мостов. Активная фаза дорожных работ начнется в мае.
На двух объектах специалисты уже приступили к ремонту: идет фрезерование участков региональных дорог Фурмановка — Ватутино — Садовое — Шатурское и Свобода — Юдино — Заозерное — Южное. Их общая протяженность составляет более 40 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.