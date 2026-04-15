Нижегородца осудили за продажу петарды 13-летнему подростку

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор местному жителю, продавшему петарду 13-летнему подростку. Мужчину признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Все случилось в декабре 2024 года в одном из магазинов Канавинского района. Продавец отпустил петарду подростку 2011 года рождения, грубо нарушив установленный законом запрет на продажу пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Ситуация серьезно осложнилась, когда мальчик решил воспользоваться покупкой. Петарда сдетонировала прямо у него в ладони, и подросток получил тяжелые травмы, что впоследствии подтвердила судебно-медицинская экспертиза.
Дело расследовалось по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на один год и шесть месяцев. Из заработной платы осужденного в доход государства будет удерживаться десять процентов.