Сигналы опасности: воздушная тревога, ракетная и беспилотная опасность

Как работает система оповещения населения и какие есть сигналы.
Сигналы опасности до мая 2021 года были нескольких видов: «Внимание всем!», «воздушная тревога», также существовали оповещения о радиационной, химической угрозе и угрозе затопления. В 2021 году по инициативе МЧС в России решили оставить единый сигнал — «Внимание всем!» — как пояснили в ведомстве, из-за нецелесообразности определять отдельное оповещение для каждой угрозы.
После начала военной операции на Украине в регионах стали появляться сигналы «ракетная опасность», «беспилотная опасность» и другие.
Система оповещения населения работает следующим образом: решение о подаче единого сигнала принимает глава региона или муниципального образования, после чего работники органов управления гражданской обороной предупреждают людей по различным каналам.
Названия сигналов и детальный порядок действий могут различаться по регионам, но базовая логика одна: звук сирены → речевое сообщение → укрытие и ожидание официального отбоя.
Что значат сигналы опасности и чем различаются.
Что значит сигнал «воздушная тревога».
Сигнал «воздушная тревога» (начинается со слов «Внимание всем!») значит, что есть данные о непосредственной угрозе удара с воздуха. Для его подачи задействуются все технические средства оповещения одновременно — громкоговорители, телевидение, радио и мобильные уведомления. Услышав непрерывный звук сирен, необходимо немедленно включить телевизор, радио или открыть официальный канал региона в мессенджере, чтобы получить сообщение с инструкциями.
Что значит сигнал «ракетная опасность».
Сигнал «ракетная опасность» значит, что зафиксирован пуск ракеты или обнаружена авиация противника и есть непосредственная угроза поражения конкретного населенного пункта. Его объявляют органы власти субъекта на основании данных, полученных от военных и средств наблюдения. Решение о введении сигнала принимают в течение нескольких минут.
Что значит сигнал «беспилотная опасность».
Сигнал «беспилотная опасность» значит, что вблизи границы региона обнаружены БПЛА. Если опасность перерастает в непосредственную угрозу для населенного пункта или конкретных объектов, сигнал может быть повышен до уровня «Угроза атаки беспилотника». Целями атак дронов чаще всего становятся объекты инфраструктуры, промышленные предприятия и жилые кварталы в зоне досягаемости.
Воздушная тревога практически не отличается от ракетной опасности. Оба сигнала предупреждают о широком спектре угроз с воздуха, включая ракеты и авиацию. Они также максимально близки по порядку действий и требуют немедленно найти укрытие.
Ракетная угроза отличается от беспилотной прежде всего скоростью и характером: ракета достигает цели за минуты, тогда как БПЛА может барражировать в воздухе значительно дольше.
При ракетной угрозе главные поражающие факторы — мощная ударная волна и осколки конструкций, поэтому укрываться необходимо в заглубленном сооружении или подвале. При беспилотной опасности взрывная волна менее разрушительна, поэтому, как правило, достаточно зайти в капитальное здание и отойти от окон. «Нужно быстро произвести анализ места, где вы находитесь, найти безопасное укрытие — какое-то капитальное строение, подвал», — говорил эксперт по безопасности Михаил Макеев.
Что делать при сигнале опасности дома и на улице.
МЧС и эксперты по безопасности рекомендуют разные алгоритмы действий в зависимости от того, где человека застал сигнал, — дома, на улице или в транспорте, — и от типа угрозы.
Что делать при воздушной тревоге или ракетной опасности дома и на улице.
При воздушной тревоге или ракетной опасности дома необходимо сохранять спокойствие и действовать без промедления:
Перекрыть воду и газ, обесточить квартиру.
Закрыть окна и форточки.
Взять тревожный набор, документы, телефон, воду.
Предупредить соседей, если они могли не услышать сигнал.
Помочь детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями.
Взять домашних животных (использовать поводок или переноску).
Спуститься в подвал, укрытие или заглубленное помещение. Не пользоваться лифтом.
Если подвала нет — перейти в помещение без окон: коридор, ванная, туалет, кладовая.
Сесть у несущей стены вдали от окон и следить за официальными каналами оповещения.
При воздушной тревоге или ракетной опасности на улице следует:
Немедленно покинуть открытое пространство. Найти ближайшее защитное сооружение — укрытие, подвал, подземный переход или паркинг.
Не прятаться под стенами зданий, вблизи витрин и под деревьями.
Держаться на расстоянии не менее 30−50 метров от стен зданий.
Лечь на землю и закрыть голову руками, если укрытие недостижимо.
Если сигнал застал в транспорте, необходимо попросить водителя немедленно остановить транспортное средство и выйти. Дальше следует ориентироваться на порядок действий на улице. Оставаться в салоне автобуса или легкового автомобиля под открытым небом опасно — транспорт не защищает от ударной волны и осколков.
Что делать при беспилотной опасности дома и на улице.
При беспилотной опасности дома нужно:
Немедленно отойти от окон и не подходить к ним до отбоя.
Закрыть шторы или жалюзи — это снизит риск от осколков стекла.
Перейти в комнату без окон.
Отключить наружное освещение и не пользоваться открытым огнем.
Следить за сообщениями в официальных каналах региона.
Дождаться официального отбоя, прежде чем возвращаться в комнаты с окнами.
При беспилотной опасности на улице надо:
Немедленно зайти в ближайшее капитальное здание.
Избегать скоплений людей и открытых площадей.
Не прятаться под легкими конструкциями — навесами, киосками, остановками.
Если слышны звуки работы ПВО — лечь на землю и прикрыть голову руками.
Не подходить к упавшим дронам и их фрагментам, не прикасаться к ним.
Если сигнал поступил, когда вы были в транспорте, водитель должен остановить транспортное средство, пассажирам следует выйти и зайти в ближайшее здание с капитальными стенами.
Во время нахождения в укрытии нужно сохранять спокойствие и не покидать его до официального объявления отбоя. Держите телефон заряженным, следите за сообщениями МЧС и региональных органов власти, не занимайте телефонную линию без необходимости — связь в это время перегружена. Помогите тем, кто находится рядом: детям, пожилым, людям с инвалидностью. Не выходите «проверить обстановку» самостоятельно.
Что делать после сигнала опасности и после отбоя.
По правилам действий населения, разработанным МЧС, после сигнала опасности надо оставаться в укрытии до отбоя. Выходить и возвращаться к обычным делам можно только после получения официального сообщения «Отбой воздушной тревоги» или «Отбой опасности». Самостоятельное решение покинуть укрытие без подтвержденного отбоя создает риск для жизни.
Как действовать после отбоя тревоги:
Выйти из укрытия организованно, без спешки.
Осмотреть территорию вокруг — не подходить к незнакомым предметам, обломкам, фрагментам дронов. Снимать обломки дронов не запрещено, но рекомендуется делать запись лишь для ее передачи в правоохранительные органы.
Сообщить в 112 о найденных подозрительных предметах.
Придя домой, проверить газ, воду, электричество перед включением приборов.
Связаться с близкими и убедиться в их безопасности.
Как подготовиться заранее: тревожный набор и вещи на случай тревоги.
Тревожный набор может пригодиться в экстренной ситуации. Например, в марте 2024 года украинские военные обстреляли город Грайворон в Белгородской области, и жители стали спешно выезжать в более безопасные места. «Мы [с сыном] выскочили из дома как были — только в домашнем. Хорошо, что у меня заранее сумки были налажены, еще с мая, мы же живем как на пороховой бочке», — рассказала тогда в разговоре с РБК жительница Грайворона Светлана.
Чтобы подготовить тревожный набор («тревожный чемоданчик», «тревожная сумка») заранее, надо в одном месте собрать комплект предметов для автономного существования в укрытии или при экстренной эвакуации до прибытия спасателей. Эксперт по выживанию и безопасности Эд Халилов в беседе с РБК в 2024 году отметил, что лучше использовать для хранения рюкзак объемом от 15 до 50 литров — он удобнее чемодана при быстрой эвакуации.
Какие вещи держать на случай тревоги:
копии документов: паспорт, СНИЛС, полис ОМС;
наличные деньги и банковская карта;
заряженный мобильный телефон, зарядное устройство и powerbank;
фонарик и запасные батарейки;
запас воды и провизии;
аптечку первой помощи: перевязочные материалы, пластыри, личные препараты;
теплые вещи, сменное белье, носки;
нож, спички или зажигалку;
средства гигиены: мыло, зубную щетку, влажные салфетки, туалетную бумагу.
Тревожный набор следует хранить в доступном месте, известном всей семье, раз в полгода проверять сроки годности продуктов и медикаментов. Документы необходимо сложить в герметичный пакет.
Как найти ближайшее укрытие и какие каналы сообщают о тревоге.
Какие каналы сообщают о тревоге:
уличные сирены и громкоговорители;
телевидение — эфир прерывается и замещается сообщением МЧС;
FM-радиостанции и проводное радиовещание;
SMS-рассылки;
push-уведомления в приложении «МЧС России»;
каналы региональных органов власти и губернаторов в мессенджерах и соцсетях.
Чтобы после получения сигнала быстро найти ближайшее укрытие, нужно заранее узнать их адреса. Сделать это можно в учебно-консультационном пункте при управляющей компании или муниципальной администрации по месту проживания.
Следует посетить выбранное укрытие и проверить, можно ли в него попасть. Так, во время обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года жители жаловались, что на некоторых укрытиях висели замки и открыть их не получалось. Кроме того, подвальные убежища многоквартирного дома могут представлять собой сухие неотапливаемые помещения, требующие оснащения: жители одного такого дома в Белгороде в январе 2024-го рассказали РБК, что самостоятельно оборудовали подвал сиденьями и принесли туда воды и личные вещи на случай, если понадобится переждать обстрелы.
Часто задаваемые вопросы.
Почему объявляют воздушную тревогу?
Воздушную тревогу объявляют, когда есть подтвержденные данные о непосредственной угрозе ракетного или авиационного удара по населенному пункту. Решение принимают главы регионов и муниципальных образований.
Почему объявляют ракетную и беспилотную опасность?
Ракетную опасность объявляют при фиксации пуска ракеты или обнаружении авиации противника, когда угроза направлена на конкретный населенный пункт.
Беспилотную опасность объявляют при обнаружении в воздушном пространстве БПЛА, которые угрожают населенному пункту или объектам инфраструктуры.
Нужно ли ехать за детьми в школу?
В период действия сигнала ехать не следует никуда. В мэрии Орска, например, пояснили в 2025 году, что сотрудники школ во время тревоги действуют по собственным инструкциям: они не имеют права выводить детей на улицу и могут передать их родителям только после отбоя. До этого момента родителям самим нужно находиться в безопасном месте.
Можно ли выходить к окнам «посмотреть»?
Выходить к окнам нельзя: при взрыве стекла разлетаются на осколки, которые являются одним из главных поражающих факторов при ракетном и беспилотном ударе. Следует переместиться в помещение без окон и следить за официальными каналами.
Что делать, если нет связи?
Если нет связи и недоступны официальные каналы информации, нужно оставаться в укрытии и ждать, пока связь восстановится или пока не придет официальный отбой по другим каналам (радио, сирена, громкоговоритель).
К чему приводит игнорирование сигнала тревоги?
Игнорирование сигнала тревоги повышает риск гибели или получения тяжелых травм: ударная волна, осколки стекла и обломки конструкций поражают людей на открытом пространстве и вблизи окон.
Не игнорировать тревогу неоднократно призывали главы регионов и муниципальных образований. К примеру, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что пренебрежение сигналами может привести к гибели, а спрятаться — значит спасти себя и своих близких.