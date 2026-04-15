Минпросвещения не планирует менять сроки обучения в школах

В России не планируется менять 11-летний срок обучения в школах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».
«Мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения, и здесь нет никаких планов изменять этот срок», — сказал министр.
Десятилетнее среднее образование (начальная школа — три года, основная — пять лет, старшая — два) в СССР сменилось на 11-летнее в 1987 году. В настоящее время школьное образование включает три уровня: начальное (1−4-й классы), основное (5−9-й классы) и среднее (10−11-й классы). После окончания девятого класса ученик получает диплом об общем образовании.
Мнение о достаточности десятилетнего обучения в школах ранее высказал глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. «Я не большой специалист в этом отношении. Моя точка зрения, что и десять лет достаточно, но все зависит от того, какую мы задачу ставим перед выпускниками», — сказал он.
Ранее Минпросвещения установило единый режим работы школ в учебные дни: уроки могут начинаться не раньше 8:00 и завершаться не позже 19:00, если в школе есть вторая смена. Нулевые уроки и учеба в три смены не допускаются, уроки пятых и девятых классов должны проводиться только в первую смену.
