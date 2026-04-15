В Перми изымут 7 участков для ремонта дороги к новому терминалу аэропорта

Реконструировать планируют участок улицы Аэродромной от шоссе Космонавтов до старого терминала протяжённостью 0,5 километра. Там сделают две основные полосы, тротуар, парковку не менее чем на 300 мест и площадку для автобусов. Стоимость работ — 430 миллионов рублей. Часть средств, заложенных на 2026 год, перенесли на 2027-й из-за процедуры изъятия земли.