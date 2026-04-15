В Перми изымут 7 участков для ремонта дороги к новому терминалу аэропорта

Семь земельных участков общей площадью почти 2,3 гектара изымут для реконструкции дороги к будущему бизнес-терминалу аэропорта Перми, сообщает «Новый компаньон».
Объекты находятся на шоссе Космонавтов, 441, 445, 449, 453, 453а, под автостоянкой и вдоль улицы Аэродромной. Два самых больших участка (6,9 и 6,7 тысячи квадратных метров) изымаются полностью, два самых маленьких (103 и 505 квадратных метра) — частично. Также частично изымут часть подъездной дороги с аэровокзальной площадью: при общем размере 5,1 тысячи квадратных метров заберут 629,6 квадратного метра.
Реконструировать планируют участок улицы Аэродромной от шоссе Космонавтов до старого терминала протяжённостью 0,5 километра. Там сделают две основные полосы, тротуар, парковку не менее чем на 300 мест и площадку для автобусов. Стоимость работ — 430 миллионов рублей. Часть средств, заложенных на 2026 год, перенесли на 2027-й из-за процедуры изъятия земли.
В марте 2026 года экспертизу прошёл проект нового бизнес-терминала на месте снесённого в 2024 году старого здания. Там появится пассажирский терминал с КПП, зонами ожидания, общепитом и предполётного досмотра.