Морозом по абрикосам. Холода на юге России могут убить урожай косточковых

«Сейчас мы не испытываем проблем от дождя, способного нанести вред урожаю. В отличие от нескольких лет назад, когда во время обильного цветения шли проливные дожди на протяжении нескольких недель, и урожай тогда погиб лишь частично (примерно на 50%), сейчас дожди идут, но они слабые и кратковременные. Позавчера я был в саду и увидел, что пчёлы активно летают, а вишня, алыча и ранние сорта черешни уже цветут. Если в мае вернутся более сильные заморозки, мы будем спасать урожай с помощью дождевания. Раньше для повышения температуры использовали костры, но дождевание оказалось более эффективным методом», — отметил садовод.