Морозом по абрикосам. Холода на юге России могут убить урожай косточковых

Весна на юге России — дама капризная: сегодня может дарить тепло и ласковое солнце, а завтра накроет серыми тучами и ледяным градом. Едва южане успели насладиться бело-розовым цветением абрикосов и вишен, как синоптики предупредили о ночных заморозках.
У многих аграриев от таких новостей сжалось сердце: неужели снова? Прошлой весной возвратные холода больно ударили по урожаю косточковых — например, донские абрикосы так и не добрались до прилавков, а цена за кило черешни выросла до стоимости блюда хорошего ресторана — 700−800 рублей. Действительно ли тревожный сценарий может повториться в 2026 году, разбирался rostov.aif.ru.
Активная вегетация.
Синоптики предупреждают: ночные заморозки до −3°C могут погубить косточковые культуры. Вишня, абрикос, черешня, слива и алыча оказались под ударом, поскольку их нежные цветы слишком уязвимы для такого холода.
Как рассказала rostov.aif.ru доктор географических наук, профессор ДГТУ Елена Андреева, весенние заморозки на юге России встречаются довольно часто. Это явление относят к опасным агрометеорологическим явлениям.
«Действительно, если температура поверхности почвы снижается до нескольких градусов мороза на фоне высоких дневных температур, это нередко приводит к промерзанию сельскохозяйственных культур и их гибели. Это связано с тем, что на фоне высоких температур уже началась активная вегетация. Обычно заморозки или возвраты морозов на юге России обеспечиваются мощными вторжениями холодных, чаще арктических воздушных масс», — объяснила Елена Сергеевна.
Она добавила, что такое явление продолжается несколько дней, до недели, однако ущерб от него весьма ощутим. В этом году, по словам эксперта, наблюдалась именно такая ситуация, когда мощное арктическое вторжение принесло резкое похолодание со снегопадами и понижение температуры. Не исключено, что подобные ситуации продолжатся, как минимум, до середины мая.
Так что же, не видать нам сладкой южной черешни? Кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель питомника «Зеленкуст» Андрей Сыровой сообщил нашей редакции, что если мороз опустится ниже −2°C, то урожай действительно может быть скудным.
«В прошлом году весной заморозки были существенные: аграрии фиксировали и −5°C, −6°C, поэтому черешню, абрикосы, персики у многих “прихватило”. Если я правильно помню, Крым на 90% в прошлом году лишился черешни, Краснодарский край — на 70%. Поэтому если в этом году будут такие же заморозки, то результаты получим аналогичные», — говорит эксперт.
Звучит тревожно, но так ли на самом деле всё страшно? С таким вопросом rostov.aif.ru обратился к садоводам, которые не понаслышке знакомы с ситуацией.
Молодой фермер Кирилл Ковалёв, у которого огромный черешневый сад, рассказал нам, что его деревья успешно пережили нулевую температуру.
«Сейчас мы не испытываем проблем от дождя, способного нанести вред урожаю. В отличие от нескольких лет назад, когда во время обильного цветения шли проливные дожди на протяжении нескольких недель, и урожай тогда погиб лишь частично (примерно на 50%), сейчас дожди идут, но они слабые и кратковременные. Позавчера я был в саду и увидел, что пчёлы активно летают, а вишня, алыча и ранние сорта черешни уже цветут. Если в мае вернутся более сильные заморозки, мы будем спасать урожай с помощью дождевания. Раньше для повышения температуры использовали костры, но дождевание оказалось более эффективным методом», — отметил садовод.
Не спешим с выводами.
По мнению руководителя союза «Садоводы Кубани» Николая Щербакова, пока говорить о том, что урожай будет слабым — преждевременно. В разговоре с нашим изданием он подчеркнул, что в 2025 году к середине апреля прошло уже три волны возвратных заморозков. В этот же раз они фиксировались точечно и не в таких объёмах.
«В этом году на Кубани только в отдельных районах температура опускалась −3°C. Конечно, было холодно для тех культур, которые уже цвели — слива, вишня, черешня. И хоть пчёлы летали мало, всё плохо опылялось, но даже уже 4−5% завязываемых плодов на косточковых хватает для нормального урожая. В основной массе территорий заморозков не было и говорить о слабом урожае косточковых я бы не спешил», — отметил собеседник редакции.
Если же предположить, что заморозки всё-таки затронут южные плодово-ягодные деревья, то как это отразится на экономике?
От такой ситуации, по словам Андрея Сырового, могут пострадать и агропромышленные холдинги, и «частники».
«И те, и те пострадают. Просто для крупных хозяйств это основная статья дохода, а если подсобные хозяйства останутся без черешни, это будет обидно, но для них не очень страшно», — уверен эксперт.
Кроме того, неурожай отразится и на цене, говорит Андрей Андреевич. К тому же подобное уже наблюдалось в прошлом году, когда стоимость черешни взлетела до 700−800 рублей за килограмм.
Если же Ростовская область и Краснодарский край действительно останутся без своих «деликатесов», то на рынке можно найти и другие предложения.
«Ситуация аналогична прошлому году, с той лишь разницей, что неурожай косточковых только предполагается, что, безусловно, скажется на росте цен, которые в прошлом году уже достигли своего максимума. Поставки возможны Узбекистана, Армении, Турции. Но логистика безусловно скажется на цене», — прокомментировал rostov.aif.ru доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» ЮФУ Олег Свиридов.
Остаётся надеяться, что пока поводов для паники действительно нет и у природы есть фора. Так что поживём — увидим, а пока будем верить в лучшее и надеяться на щедрый урожай.