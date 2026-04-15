Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На парковке Центрального автовокзала в Самаре установили бетонные блоки

Такси и маршрутки не могут парковаться на парковке ЦАВ в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары заметили изменения на территории Центрального автовокзала. Вокруг парковки появились бетонные блоки, которые перекрыли въезд. Раньше там часто стояли таксисты и водители маршруток. Об этом сообщает 63.ру.

«Предполагаем что их установили для безопасности переходов. Там многие проходят через парковку, рискуя попасть под колеса автомобилей таксистов, маршруток или автобусов», — рассказали жители.

На вопрос журналистов в администрации Самары ответили, что площадка находится в частной собственности, поэтому не могут объяснить происходящее, а владелец здания и земельного участка поблизости отказалась от комментариев.