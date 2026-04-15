Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия заявила о выходе из СНГ через год

Кишинёву ещё предстоит согласовать с содружеством вопрос о долгах.

Источник: Клопс.ru

8 апреля 2027 года Молдавия намерена выйти из СНГ. Об этом сообщил вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой, его слова РИА Новости приводит в среду, 15 апреля.

«После подписания решений о денонсации соглашений 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — заявил министр.

Как отметил источник агентства, слова Попшоя пока отражают позицию самого Кишинёва: «На самом деле он будет обсуждать все модальности с исполкомом [содружества]. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях остаться после выхода».

Сейчас в СНГ входят девять государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан — ассоциированный член, а Украина с Грузией из состава вышли.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
