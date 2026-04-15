Новый сезон «Недели моды. Сибирь» пройдет в Тюмени

Восьмой сезон «Недели моды. Сибирь» состоится 18−19 апреля в Тюмени в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
В концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири» на подиуме будут представлены уникальные коллекции, вдохновленные культурным наследием народов России. Талантливые дизайнеры из всех регионов покажут свои работы.
В мероприятии примут участие предприниматели из Тюменской области. Например, дизайнер из Ялуторовска Елена Козлова 18 апреля представит новую коллекцию современной детской одежды «Узорочи. Единство». В образы коллекции интегрированы элементы узоров и орнаментов народов, проживающих в Ялуторовском районе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.