Президент РФ поддержал прикамскую инициативу о помощи производителям напитков

Президент Владимир Путин 9 апреля подписал федеральный закон, предложенный Законодательным Собранием Пермского края. Инициатива касается финансовой поддержки производителей сахаросодержащих напитков, поделились в пресс-службе заксобрания Прикамья.
До принятия закона компании не могли получать господдержку, поскольку их продукция облагалась акцизом. В 2024 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с инициативой разработки законопроекта о поддержке малого и среднего бизнеса в сфере производства и реализации сладких напитков, в том числе лимонадов.
Депутаты регионального Законодательного Собрания поддержали предложение и направили его на рассмотрение в Госдуму РФ. В краевом парламенте напомнили, что с 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки отнесены к подакцизным товарам. В результате малые и средние производители такой продукции перестали получать государственную финансовую поддержку. При этом крупные предприятия сохранили доступ к мерам господдержки.