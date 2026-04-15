ИИ против курьеров: новая экономика онлайн-доставки

К 2030 году Москве потребуется 300 тыс. курьеров. Как ИИ и алгоритмы позволяют масштабировать доставку без взрывного роста штата — в программе «Технологии и тренды».

Рост рынка доставки ставит перед бизнесом вопрос: возможно ли масштабирование без постоянного увеличения штата. Как отметил в эфире программы «Технологии и тренды» на Радио РБК директор по операциям сервиса доставки «Купер» Сергей Поздняков, на определенном этапе развитие за счет людей становится неэффективным, и ключевую роль начинают играть технологии. «Если ты хочешь делать сервис доступным и удерживать качество, придется инвестировать в технологии — они позволяют снижать издержки и управлять ростом», — подчеркнул он.

По его словам, искусственный интеллект уже используется для прогнозирования спроса, оптимизации логистики и динамического ценообразования. Это позволяет не только точнее планировать загрузку, но и удерживать стоимость доставки: без внедрения алгоритмов она могла бы вырасти в 3−4 раза. При этом ключевым фактором для клиента становится не скорость, а предсказуемость сервиса. «Клиенту важнее понимать, что заказ приедет вовремя, чем получить его на несколько минут быстрее», — отметил Поздняков.