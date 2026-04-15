В Москве суд рассмотрит дело о передаче полицейскиими информации для Baza

Расследование уголовного дела в отношении двух полицейских, обвиняемых в получении взяток от журналистов Baza, завершено. Материалы переданы в Савеловский суд Москвы, сообщает российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
«В суде зарегистрированы уголовные дела в отношении Аблаева и Ковалева», — говорится в материалах.
Речь идет о бывшем начальнике дежурной части УМВД Краснодара Александре Аблаеве и оперуполномоченном отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергее Ковалеве. Мужчинам предъявили обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий и по ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки.
По первой статье виновному может грозить от трех до десяти лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности на срок до трех лет. По второй статье возможен штраф от 500 тысяч до двух миллионов рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, а также запрет заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Также по второй статье возможно лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом и с запретом на определенную деятельность на срок до пяти лет.
Согласно картотеке суда, первое заседание по делу Ковалева назначено на 16 апреля, а по делу Аблаева — на 17 апреля.
Днем 22 июля 2025 года ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК России) из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа. Тогда следователи провели обыски в Москве, Краснодарском крае, Красноярском крае и Белгородской области.
Уже вечером того же дня задержали сотрудников ГУ МВД России по Кубани, а 24 июля Аблаева заключили под стражу. Позже он признал вину и изъявил готовность сотрудничать со следствием, однако Мосгорсуд оставил его в СИЗО. В сентябре 2025 года Аблаева отстранили от службы.
