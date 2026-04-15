Эксперт Баканов назвал главные угрозы для авто при проезде глубокой лужи

Автоэксперт Петр Баканов рассказал о самых серьёзных рисках для автомобиля при проезде через затопленные участки дороги. По его словам, наиболее опасным является попадание воды в двигатель, что может привести к гидроудару и повреждению камеры сгорания. Причём проблемы могут проявиться как сразу, так и через некоторое время.
Баканов в разговоре с РИАМО отметил, что помимо гидроудара, вода может залить блок управления, повлиять на работу генератора и других электрических цепей, что может привести к короткому замыканию или коррозии. Эти проблемы обычно не возникают сразу, но могут проявиться в будущем. Но, например, при мойке двигателя можно случайно залить генератор, что может привести к его немедленной поломке.
Ещё одной проблемой, на которую обратил внимание эксперт, является работа сапунов в редукторах. При нормальной работе редуктора возникает избыточное давление, которое выравнивается через сапун. Однако при попадании разогретого редуктора или полуоси в воду происходит резкое охлаждение, что может привести к попаданию воды через сапун. Это не вызывает немедленных проблем, но работа на водно-масляной эмульсии может повредить трансмиссию, поэтому необходимо заменить трансмиссионное масло.
Баканов подчеркнул, что единоразовое преодоление брода, скорее всего, не приведет к серьёзным повреждениям, но риск всё же существует. Самым опасным последствием является гидроудар для двигателя внутреннего сгорания.