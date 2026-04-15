Акционеры ВТБ утвердили конвертацию «префов» по схеме «номинал к рынку»

Акционеры ВТБ в рамках заочного голосования утвердили конвертацию двух типов привилегированных акций банка, принадлежащих государству, в обыкновенные следует из сообщения банка. Изменения в устав, необходимые для проведения процедуры, также были одобрены.
Конвертация пройдет по параметрам, которые банк раскрыл ранее. Как пояснял первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, коэффициент обмена будет рассчитываться исходя из отношения номинальной стоимости «префов» к средневзвешенной цене обыкновенных акций на торгах за 2025 год. По данным биржи, этот показатель составил 82,67 ₽ за бумагу.
Для реализации схемы были внесены изменения в законодательство. Речь идет о поправках, которые затронули специальные нормы, регулирующие выпуски привилегированных акций ВТБ 2014−2015 годов. Эти изменения позволили провести прямую конвертацию бумаг разных классов без применения стандартного механизма «номинал к номиналу», закрепленного в законе «Об акционерных обществах».
Как отмечал Пьянов в ходе общения с журналистами, выбор схемы «номинал к рынку» стал «большим компромиссом» между интересами государства и миноритарных акционеров. По его словам, применение классического подхода «номинал к номиналу» было бы негативно воспринято рынком.
Изначально ВТБ рассматривал вариант конвертации через дополнительную эмиссию обыкновенных акций, которая должна была быть оплачена привилегированными бумагами. Однако от этой конструкции банк отказался. Как пояснял Пьянов на звонке с журналистами, обсуждение допэмиссии вызывало негативную реакцию у инвесторов, поскольку воспринималось как потенциально размывающее доли действующих акционеров. Прямая конвертация, по его словам, лишена этого эффекта, поскольку предполагает замену одного типа акций на другой без увеличения капитала.
В результате конвертации доля государства в обыкновенных акциях ВТБ увеличится с 50,1% до 74,45%. При альтернативной схеме «номинал к номиналу» этот показатель мог бы достигать 80,6%, указывал топ-менеджер.
Значительная часть капитала банка до настоящего момента была представлена привилегированными акциями двух типов. Эти бумаги были размещены в 2014—2015 годах в рамках антикризисной поддержки: часть — в пользу Минфина при конвертации субординированных кредитов, часть — через механизм докапитализации с участием Агентства по страхованию вкладов. Привилегированные акции не обращаются на бирже, что, как отмечал Пьянов, создавало сложности при оценке банка и расчете рыночных мультипликаторов.
«Мы имели осложнения в корректности аналитического покрытия, когда внутри структуры капитала есть котируемые обыкновенные акции и некотируемые “префы” двух типов», — говорил он, объясняя необходимость упрощения структуры.
После завершения конвертации капитал банка будет представлен только обыкновенными акциями. По словам Пьянова, это позволит упростить расчет таких показателей, как price-to-book и price-to-earnings, и повысить сопоставимость ВТБ с другими публичными банками.
Изменения затронут и дивидендный механизм. Как отмечал Пьянов, банк и ранее придерживался принципа равной дивидендной доходности по обыкновенным и привилегированным акциям, однако фактические выплаты на бумагу различались из-за структуры капитала. После конвертации, по его словам, «не будет сложных расчетов и разных частей дивидендного потока», поскольку останется один тип акций.
Конвертация привилегированных акций ВТБ обсуждалась с лета 2025 года. Как ожидается, фактическое завершение процедуры — включая регистрационные действия и обмен бумаг — займет несколько недель и может быть завершено к началу мая.