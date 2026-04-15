Акционеры ВТБ утвердили конвертацию «префов» по схеме «номинал к рынку»

Изначально ВТБ рассматривал вариант конвертации через дополнительную эмиссию обыкновенных акций, которая должна была быть оплачена привилегированными бумагами. Однако от этой конструкции банк отказался. Как пояснял Пьянов на звонке с журналистами, обсуждение допэмиссии вызывало негативную реакцию у инвесторов, поскольку воспринималось как потенциально размывающее доли действующих акционеров. Прямая конвертация, по его словам, лишена этого эффекта, поскольку предполагает замену одного типа акций на другой без увеличения капитала.