Нижегородский «Институт демографического развития» потратил 295 млн рублей

В 2025 году АНО «Институт демографического развития», находящаяся в ведении министерства социальной политики Нижегородской области, понесла расходы, составившие около 295,4 миллиона рублей. Эта информация содержится в бухгалтерской отчетности учреждения.
За отчетный период организация получила 282,9 миллиона рублей в виде субсидий и 146 тысяч рублей в качестве добровольных пожертвований. Кроме того, в распоряжении АНО находился остаток целевых средств за предыдущий год, равный 20,5 миллионам рублей. По итогам 2025 года остаток составил 8,1 миллиона рублей.
Наибольшая доля расходов — 105,3 миллиона рублей — была направлена на оплату труда. В штате организации числился 31 сотрудник. Таким образом, средняя ежемесячная стоимость содержания одного работника составила 283 тысячи рублей.
Организация и ведение информационной кампании обошлись в 80,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что АНО курирует региональную программу, направленную на повышение рождаемости, под названием «Основа».
Кроме того, более 23 миллионов рублей были выделены на проект «Демографический спецназ». На проведение фестиваля семьи потрачено почти 18 миллионов рублей, на социологические исследования — 12,2 миллиона рублей, на разработку и поддержку сайта — 11,2 миллиона рублей, а на административно-хозяйственные нужды, включая аренду офиса и коммунальные платежи, — 10,2 миллиона рублей.
На пасхальные мероприятия было затрачено 5,6 миллиона рублей, на программу «подарок новорожденному» — 4 миллиона рублей, на консультационные услуги — 1 миллион рублей, а на командировки — 794 тысячи рублей. Порядка 14,5 миллиона рублей отнесены к категории «прочие» расходы.
