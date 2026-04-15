Спрос на российские аналоги «Оземпика» в начале года вырос втрое

В первом квартале 2026 года россияне купили 2,76 млн упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида — почти в три раза больше, чем годом ранее (942 тыс. упаковок), следует отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), есть в распоряжении у РБК.
Согласно данным системы маркировки «Честный знак», оператором которого выступает ЦРПТ, объем рынка российских аналогов «Оземпика» вырос на 230% — с 5,1 млрд руб. в первом квартале 2025 года до 16,9 млрд руб. в первом квартале 2026-го.
Средняя цена упаковки за год выросла на 12,6% — до 6132 ₽ При этом за весь 2025 год было продано 6,12 млн упаковок на 35,25 млрд руб. при средней цене 5763 ₽ Тенденция к удорожанию и кратный рост спроса сохраняются, говорится в отчете.
«Оземпик» — препарат на основе семаглутида датской фармацевтической компании Novo Nordisk. Назначают его, согласно инструкции, пациентам с сахарным диабетом второго типа для контроля общего состояния и снижения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако у покупателей «Оземпик» стал популярен как средство для контроля веса и похудения.
Российские аналоги содержат то же действующее вещество, что и датский «Оземпик» — семаглутид, или же другие аналогичные вещества — тирзепатид или лираглутид. Они официально сертифицированы в России и применяются по аналогичным показаниям. Среди российских аналогов на основе семаглутида — «Семавик», «Квинсента» и «Велгия». На основе другого действующего вещества — тирзепатида — в России выпускают «Тирзетта» и «Седжаро».
В среднем на душу населения аналоги «Оземпика» чаще потребляли в Санкт-Петербурге (339 упаковок на 10 тыс. жителей), Московской области (326), Москве (324), Ямало-Ненецком Автономном округе (278) и Краснодарском крае (277).
В пятерку регионов с наиболее резким ростом цены за упаковку вошли республики Северного Кавказа: в Ингушетии цена выросла на 38%, в Дагестане — на 37%, в Кабардино-Балкарии — на 34%, в Карачаево-Черкесии и Чечне — на 33%.
При этом за 2025 год продажи российских аналогов «Оземпика» в 2025 году выросли почти в три раза по сравнению с 2024-м. В 2025 году российские фармкомпании выпустили 11,7 млн упаковок.
В 2022 году Novo Nordisk уведомила о прекращении поставок «Оземпика» в Россию. По данным маркетингового агентства DSM Group, в 2021 году «Оземпика» в госсегменте было реализовано на 18,66 млн руб., через аптеки — на 1,23 млрд руб., в 2022 году в госсегменте — на 581,58 млн руб., через аптеки — на 2,2 млрд руб.
Аналоги «Оземпика» в России разрешили производить сначала компании «Герофарм» («Семавик») в 2023 году, а позже компаниям «ПСК Фарма» («Инсудайв») и «Промомед Рус» («Квинсента», «Велгия») в 2025-м.
