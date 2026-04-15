В Прикамье открыт прием заявок на конкурс «Экспортер года»

С 15 апреля в Прикамье начался прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Экспортер года. Сделано в Прикамье». Подать документы могут представители малого и среднего бизнеса, крупные компании, а также индивидуальные предприниматели. Конкурс подводит итоги работы за 2025 год.
Для участников из числа малого и среднего бизнеса предусмотрено несколько номинаций. Среди них — лучшие экспортеры в промышленности, машиностроении, агропромышленной сфере, а также в области услуг и высоких технологий. Отдельно выделены категории для начинающих экспортеров, женщин-предпринимателей и компаний, показавших значительный рост.
Крупные предприятия также смогут побороться за звание лучших в промышленности, машиностроении, агросекторе и сфере услуг и технологий. Дополнительно предусмотрены номинации для женщин-экспортеров и компаний, расширивших географию поставок.
Заявки принимаются до 24 апреля через специальную онлайн-форму.
Победители конкурса получат дипломы и памятные стелы, а также смогут использовать звание «Экспортер года» и официальный логотип в рекламных и информационных материалах. О времени и месте награждения организаторы сообщат участникам отдельно по электронной почте.