В Волгограде суд ужесточил наказание для экс-инженера «Концессий» Дмитрия Лебедева

Волгоградский областной суд удовлетворил требования прокуратуры региона об ужесточении наказания бывшему главному инженеру «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву.

Волгоградский областной суд удовлетворил требования прокуратуры региона об ужесточении наказания бывшему главному инженеру «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. За систематическое игнорирование правил безопасности, повлекшее гибель шестерых рабочих КНС № 4 в Красноармейском районе Волгограда, специалист приговорён к 5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также по итогу апелляции суд сохранил в отношении фигуранта уголовного дела трёхлетний запрет на исполнение обязанностей, связанных с промышленной опасностью и охраной труда.

Ранее Красноармейский районный суд Волгограда назначил Дмитрию Лебедеву более мягкое наказание, по которому специалисту грозили три года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства и лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев.

Отметим, ранее вынесенный приговор не устроил не только прокуратуру, но и сторону защиты.

Фото: из архива ИА «Высота 102», видео: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

