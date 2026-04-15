В автопарке калининградского «Водоканала» появилось 6 новых спецавтомобилей

Шесть новых специализированных автомобилей пополнили автопарк калининградского «Водоканала», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Технику обновили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В распоряжение предприятия поступили грузовые автомобили с семиместной кабиной. Это универсальные машины, которые позволяют доставить на место аварии одновременно и ремонтную бригаду в полном составе, и весь необходимый запас инструментов и оборудования. Техника специально адаптирована для работы в условиях умеренного калининградского климата: она оснащена автономным отоплением и шкафом для сушки одежды. Благодаря высокой проходимости машины могут добраться до места аварии в условиях бездорожья. Уточняется, что также на предприятии обновили автомастерские.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.