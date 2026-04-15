8 тысяч скважин пробурили метростроевцы на площади Свободы в Нижнем Новгороде

На месте будущего станционного комплекса на площади Свободы рабочие пробурили 8 тысяч скважин за два года. Это было необходимо для усиления грунтов. Подробности рассказали в группе «Метро НН — наше. Новое» в ВК.
Предполагалось, что строительство новых станций метро будет проходить в сложных геологических условиях. Требовалось создать опору, которая сможет выдержать максимальные нагрузки при тоннелепоходке.
Перед монолитными работами метростроевцы провели особую подготовительную работу. Была применена особая технология — струйная цементация грунтов. Для этого потребовалось пробурить 8 тысяч скважин. Рабочие управились за два года и нужная опора была создана.