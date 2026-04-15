Названы даты проведения «Фиштиваля» в Зеленоградске

Гастрономический фестиваль рыбы и морепродуктов «Фиштиваль», который станет уже 12 по счету, проведут в Зеленоградске с 30 апреля по 3 мая. Гостей ждут на Музейной аллее (ориентир — станция «Приморье»). Как рассказали организаторы, на одной площадке встретятся участники из разных регионов России — от Мурманска до Владивостока.
Для посетителей будут готовить арктическую уху с крабом и северным лососем, стейк из свиной грудинки, скумбрию на костре, живые морепродукты, колбаски, тартар, манты и многое другое.
Отметим, с 2023 года на «Фиштивале» проходит конкурс гастросувениров Калининградской области. В этом году в состав жюри вошла Ольга Сюткина — историк русской кухни, автор книг о традициях и истории русской кулинарии.