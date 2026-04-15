В подмосковном городе запретили прокат электросамокатов

В качестве основных причин такого решения властей названы плохой контроль со стороны операторов и угроза безопасности пешеходов.
Как отметили в администрации города, «чтобы вернуться к работе, компании обязаны согласовать с администрацией четкие места для парковок и подписать соглашение о строгом соблюдении правил».
В сообщении отмечается, что безопасность горожан и порядок на улицах остается в приоритете.
До этого запрет на аренду электросамокатов ввели в двух подмосковных городах. В Котельниках ограничения начали действовать 4 апреля, а 1 апреля кикшеринг запретили в Люберцах.