На Куршской косе показался цветок, который большую часть жизни обитает под землёй и славится магическими свойствами (фото)

Петров крест чешуйчатый, или царь-трава отличается отсутствием зелёных листьев и стебля. Всё потому, что большую часть жизни растение проводит под землёй и может не высовываться по 10−12 лет. Молодые розоватые цветоносы, расположенные в ряд, напоминают челюсти, из-под которых выглядывают волосистые чашелистики цветков.