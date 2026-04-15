На Куршской косе показался цветок, который большую часть жизни обитает под землёй и славится магическими свойствами (фото)

Растение-паразит кормится древесными соками.

Источник: Клопс.ru

В лиственных рощах на Куршской косе началось цветение царь-травы. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Петров крест чешуйчатый, или царь-трава отличается отсутствием зелёных листьев и стебля. Всё потому, что большую часть жизни растение проводит под землёй и может не высовываться по 10−12 лет. Молодые розоватые цветоносы, расположенные в ряд, напоминают челюсти, из-под которых выглядывают волосистые чашелистики цветков.

Растение-паразит питается соками корней деревьев, но не наносит своим донорам весомого вреда. В народных поверьях петров крест считается мощным магическим растением-оберегом. Ему приписывают способность изгонять демоническую силу, защищать от сглаза, привлекать партнёра и помогать в поисках кладов.

