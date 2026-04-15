В Таганроге в поминальные дни введут дополнительные маршруты транспорта

В Таганроге во время поминальных дней введут дополнительные маршруты транспорта. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова. С 18 по 22 апреля, в поминальные дни, в Таганроге запустят специальные автобусные рейсы до городских кладбищ. Они будут ходить от центральных точек города к кладбищам на Николаевском и Мариупольском шоссе.