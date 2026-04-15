В Таганроге в поминальные дни введут дополнительные маршруты транспорта

Об этом сообщила глава города Таганрог Светлана Камбулова.

В Таганроге во время поминальных дней введут дополнительные маршруты транспорта. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова. С 18 по 22 апреля, в поминальные дни, в Таганроге запустят специальные автобусные рейсы до городских кладбищ. Они будут ходить от центральных точек города к кладбищам на Николаевском и Мариупольском шоссе.

Как рассказала Светлана Камбулова, на таких автобусах разместят понятные таблички с указанием маршрута, чтобы пассажиры не запутались. В списке маршрутов автобусы, курсирующие от Центрального рынка и вокзала «Таганрог-1» до кладбищ на Николаевском шоссе и Мариупольском шоссе. Кроме того, между упомянутыми кладбищами будет курсировать шаттл.

На подъездах к местам поминовения, по словам Камбуловой, убудт дежурить сотрудники ГАИ, чтобы предотвращать пробки. Глава города также напомнила, что с 8:00 до 20:00 проезд личного транспорта на территорию кладбищ ограничен.