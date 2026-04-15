В Чувашии Ибресинское лесничество провело тактико-специальные учения

Совместные тактико-специальные учения по отработке межведомственного взаимодействия при тушении природных пожаров провело Ибресинское лесничество, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Сохранение лесов — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
В ходе практической фазы учения был потушен условный пожар. Специалисты использовали инженерную технику для прокладки минерализованных полос, а лесопожарные команды совместно с подразделениями государственной противопожарной службы отрабатывали тактику тушения и вопросы оперативного взаимодействия. К учениям привлекли 30 человек. В распоряжении участников были лесопожарный трактор, два пожарных автомобиля и три малых лесопатрульных комплекса.
