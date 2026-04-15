Кожаное пальто «генерала СССР», замглавреда «Музгиза» продают в Волгограде

В Волгограде выставили на продажу кожаное пальто из тех, которые носили незадолго до Великой Отечественной войны офицерские чины Рабоче-крестьянской Красной армии. Продавец уверяет, что одежда принадлежала Константину Фортунатову, замглавреда издательства «Музгиз», а затем директора издательства «Музыка».
В объявлении сообщается, что пальто было пошито в 1939 годы, имеет некоторые потертости и царапины, но кожа настолько мощная, что ему сносу не будет. Внутри в одежду вшит новый подклад-утеплитель. «Кожанка» подойдет как для личногo нoшения, так и в качестве цeнного пpeзeнта, реквизита для кино или театра, а также для музейной экспозиции.
Продается пальто за 16 499 рублей. Для сравнения продавец приводит цену аналогичного изделия в Москве — 35,5 тысяч. Однако доказательств того, что оно принадлежало Константину Фортунатову, как и того, что он был генералом, не представлено.
По информации, имеющейся в открытом доступе, Фортунатов окончил консерваторию как скрипач и военный дирижер. Составленные им учебные пособия и в наши дни можно приобрести на различных сайтах бесплатных объявлений. А вот о том, что он был генералом, данных на просторах Сети «АиФ-Волгоград» найти не удалось.
Ранее стало известно, что в Казахстане скончался участник Сталинградской битвы Василий Зинченко, участвующий в пленении фельдмаршала Фридриха Паулюса.