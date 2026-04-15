Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кассация поддержала судебное решение по ДТП с деревом, вынесенное в Ростове

Машина врезалась с забытое на трассе дерево: решение ростовского суда по ДТП оставили в силе.

Источник: Комсомольская правда

Решение Первомайского районного суда Ростова на Дону по делу о ДТП на трассе оставили в силе. Организация, которая пыталась изменить приговор, все еще должна выплатить компенсацию водителю пострадавшей машины. Повторные слушания прошли в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

ДТП случилось летом 2024 года на неосвещенном участке автодороги Р 22 «Каспий». Машина наехала на дерево, лежащее посреди части. В итоге транспорт получил повреждения.

В первой инстанции, в Первомайском районном суде Ростова, установили, что дерево упало из-за рабочих, выполнявших земляные работы. Тогда же компанию, чья бригада не учла меры безопасности, обязали выплатить постадавшему 760 тысяч рублей. В апелляционной инстанции решение не отменили, но сумму сократили до 568 тысяч рублей.

Ответчик пошел дальше и оспорил судебные решения, утверждая, что истец перед наездом на дерево превысил скорость до 95−97 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

— Гражданская коллегия признала доводы несостоятельными, так как неосмотрительность водителя не освобождает виновного от ответственности и не влияет на размер возмещения вреда. Ответчик не предпринял никаких мер по предупреждению водителей о препятствии, не было ни знаков, ни огражений, — прокомментировали в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.