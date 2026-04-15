Кассация поддержала судебное решение по ДТП с деревом, вынесенное в Ростове

Решение Первомайского районного суда Ростова на Дону по делу о ДТП на трассе оставили в силе. Организация, которая пыталась изменить приговор, все еще должна выплатить компенсацию водителю пострадавшей машины. Повторные слушания прошли в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.
ДТП случилось летом 2024 года на неосвещенном участке автодороги Р 22 «Каспий». Машина наехала на дерево, лежащее посреди части. В итоге транспорт получил повреждения.
В первой инстанции, в Первомайском районном суде Ростова, установили, что дерево упало из-за рабочих, выполнявших земляные работы. Тогда же компанию, чья бригада не учла меры безопасности, обязали выплатить постадавшему 760 тысяч рублей. В апелляционной инстанции решение не отменили, но сумму сократили до 568 тысяч рублей.
Ответчик пошел дальше и оспорил судебные решения, утверждая, что истец перед наездом на дерево превысил скорость до 95−97 км/ч при разрешенных 90 км/ч.
— Гражданская коллегия признала доводы несостоятельными, так как неосмотрительность водителя не освобождает виновного от ответственности и не влияет на размер возмещения вреда. Ответчик не предпринял никаких мер по предупреждению водителей о препятствии, не было ни знаков, ни огражений, — прокомментировали в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.
