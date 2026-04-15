В Ростовской области развивается агротуризм. За последний год количество людей, воспользовавшихся таким видом отдыха, выросло с семи тыс. до десяти тыс. человек. Возможность провести время на природе вдали от городской суеты многим кажется привлекательной. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Чернобаева на пресс-конференции.