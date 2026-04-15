Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области развивается агротуризм

Ростовская область — один из центров российского виноделия.

В Ростовской области развивается агротуризм. За последний год количество людей, воспользовавшихся таким видом отдыха, выросло с семи тыс. до десяти тыс. человек. Возможность провести время на природе вдали от городской суеты многим кажется привлекательной. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Чернобаева на пресс-конференции.

«Агротуризм создаёт рабочие места, сохраняет традиции и даёт горожанам возможность перезагрузиться», — отметила Ольга Чернобаева.

Ростовская область — один из центров российского виноделия. Традиционно пользуются популярностью маршруты с дегустациями. Но появились и новые локации, где предлагается поухаживать за животными, домашней птицей, приготовить что-то своими руками, проехать на велосипеде через живописные поля.

Как отметила начальник управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области Ольга Сторожева, государство помогает с инфраструктурой, маркетингом и включением локальных площадок в федеральные туристические маршруты, а также предоставляет поддержку в виде грантов.

«На 2026 год предусмотрена сумма свыше 170 миллионов рублей», — рассказала Ольга Сторожева.

Отдельное внимание уделено автомобилистам. Развитие автомаршрутов вдоль федеральной трассы М-4 «Дон» включает создание точек притяжения, кемпингов, информационных стендов и сервисных зон.