В Ростовской области развивается агротуризм. За последний год количество людей, воспользовавшихся таким видом отдыха, выросло с семи тыс. до десяти тыс. человек. Возможность провести время на природе вдали от городской суеты многим кажется привлекательной. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Чернобаева на пресс-конференции.
«Агротуризм создаёт рабочие места, сохраняет традиции и даёт горожанам возможность перезагрузиться», — отметила Ольга Чернобаева.
Ростовская область — один из центров российского виноделия. Традиционно пользуются популярностью маршруты с дегустациями. Но появились и новые локации, где предлагается поухаживать за животными, домашней птицей, приготовить что-то своими руками, проехать на велосипеде через живописные поля.
Как отметила начальник управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области Ольга Сторожева, государство помогает с инфраструктурой, маркетингом и включением локальных площадок в федеральные туристические маршруты, а также предоставляет поддержку в виде грантов.
«На 2026 год предусмотрена сумма свыше 170 миллионов рублей», — рассказала Ольга Сторожева.
Отдельное внимание уделено автомобилистам. Развитие автомаршрутов вдоль федеральной трассы М-4 «Дон» включает создание точек притяжения, кемпингов, информационных стендов и сервисных зон.