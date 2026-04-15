Под Ростовом пенсионерка нацарапала ножницами на авто соседки детородный орган

В Шахтах Ростовской области во дворе одного из многоэтажек разыгралась драма. Владелица «Лады Гранты» припарковала автомобиль возле дома, а на утро обнаружила на нем глубокие царапины. Неизвестный не просто повредил машину, а высек картинку непристойного содержания.
Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что вечером автомобиль был еще в идеальном состоянии, а на утро ее ждал шок. На двери «Лады Гранты» некто нацарапал изображение детородного органа.
Стражи порядка быстро вычислили предполагаемого вандала. Подозреваемой оказалась 62-летняя соседка потерпевшей.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», женщина подготовилась к акции заранее: ночью она вышла во двор, вооружившись острыми ножницами. Дождавшись, когда на улице не будет свидетелей, пенсионерка принялась за «творчество». А после спокойно отправилась домой спать.
Самое загадочное в этой истории — мотив. На допросе женщина так и не смогла внятно объяснить, почему она испортила чужую машину. Открытых конфликтов с соседкой у нее не было, в момент преступления она была трезва.
Правда цена такого странного и, судя по всему, импульсивного поступка оказалась высокой. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей. Но это еще не все.
— В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», — сообщили в региональном Главке МВД.
Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.