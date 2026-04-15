Главе администрации Балтийска и его заму продлили арест до начала мая

О задержании экс-главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля 2025 года. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники УМВД России по Калининградской области. 8 февраля Мельникову и Коваленко предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест. Впоследствии меру пресечения в виде ареста в отношении Мельникова и Коваленко неоднократно продлевали.