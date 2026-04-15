Первое возгорание сухой травы произошло в Нижегородской области 15 апреля. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Пожар зафиксировали в селе Чернуха Кстовского района. К счастью, во время возгорания жилые строения не пострадали. Специалисты чрезвычайного ведомства потушили пожар на площади два гектара — к работам привлекались 12 пожарных.
«Погибших и пострадавших нет (не считая клещей)», — добавили в МЧС.
Нижегородцам напомнили, что сухую траву нельзя поджигать. В ведомстве просят не жечь мусор на дачных участках и рядом со строениями.
Напомним, уголовное дело возбудили из-за гибели 61-летнего мужчины при пожаре в Заволжье. Возгорание произошло на проспекте Мира 14 апреля.