Источник: Живем в Нижнем

Первое возгорание сухой травы произошло в Нижегородской области 15 апреля. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Пожар зафиксировали в селе Чернуха Кстовского района. К счастью, во время возгорания жилые строения не пострадали. Специалисты чрезвычайного ведомства потушили пожар на площади два гектара — к работам привлекались 12 пожарных.

«Погибших и пострадавших нет (не считая клещей)», — добавили в МЧС.

Нижегородцам напомнили, что сухую траву нельзя поджигать. В ведомстве просят не жечь мусор на дачных участках и рядом со строениями.

Напомним, уголовное дело возбудили из-за гибели 61-летнего мужчины при пожаре в Заволжье. Возгорание произошло на проспекте Мира 14 апреля.