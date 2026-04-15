В России появились врачи по здоровому долголетию

РИА Новости: Голикова сообщила о появлении в РФ врачей по здоровому долголетию.

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Врачи по здоровому долголетию появились в России, первые 260 специалистов уже обучены, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее стало известно, что должность врача по здоровому долголетию должна появиться в России в 2026 году.

«Они (врачи по здоровому долголетию — ред.) уже появились, мы их уже обучаем. Уже первые 260 врачей обучены. Понятно, что им еще такой статус не присвоен, но есть мое поручение, и ребята в этом направлении работают», — сказала Голикова.

Вице-премьер уточнила, что правительство начинает разворачивать по всей стране институт центров здорового долголетия. Она выразила надежду на то, что к концу 2026 года в каждом регионе появится как минимум один такой центр.

