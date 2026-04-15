В Сердобской больнице Пензенской области прошел конкурс профмастерства

Конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов среднего звена состоялся 27 марта в Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
Участниками стали выпускницы сердобского филиала Пензенского областного медицинского колледжа, которые были разделены на две команды. В каждой из них было по пять медицинских сестер, представляющих разные отделения больницы.
Они состязались в теоретических и практических навыках: накладывали повязку, снимали кардиограмму, вводили инъекции, определяли назначение медицинских предметов на ощупь и не только.
«Данный конкурс служит повышению престижа профессии медицинской сестры, формированию интереса молодых специалистов к расширению своих знаний и навыков», — отметила начальник Пензенского областного медицинского колледжа Наталья Безрукова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.