Читать текст Тотального диктанта в Калининград приедет Владимир Мединский

Текст Тотального диктанта в Калининграде на площадке акции в филиале Третьяковской галереи прочитает помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. Он выступит уже в субботу, 18 апреля. Как отметили в пресс-службе областного правительства, площадка в галерее организована впервые, она примет до 200 человек, которые регистрировались заранее на сайте акции.
В этом году автором текста диктанта стал Алексей Варламов — писатель-прозаик, публицист и исследователь русской литературы XX века. Текст диктанта будет посвящен детству Александра Пушкина и его взаимоотношениям с родителями.
В Калининградской области диктант напишут на 20 площадках в Калининграде, Светлогорске, Правдинске, Балтийске, Гвардейске, Светлом, Нестерове и Славске. Площадками станут точки вузы, музеи и библиотеки.
Выбрать площадку и зарегистрироваться можно на официальном сайте акции.