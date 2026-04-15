Читать текст Тотального диктанта в Калининград приедет Владимир Мединский

Текст Тотального диктанта в Калининграде на площадке акции в филиале Третьяковской галереи прочитает помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. Он выступит уже в субботу, 18 апреля. Как отметили в пресс-службе областного правительства, площадка в галерее организована впервые, она примет до 200 человек, которые регистрировались заранее на сайте акции.