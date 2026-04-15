Эксперт Кошман: апрельский парад планет будет невидимым

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Парад из четырех планет, ожидаемый в конце апреля, будет невидимым, так как все они окажутся в ярких лучах Солнца, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Парад составят Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. С конца апреля до середины мая по утрам они будут находиться в узком секторе неба.
«Увидеть данное сближение невозможно, так как все четыре планеты находятся в ярких солнечных лучах. Событие конца апреля можно назвать невидимым малым парадом планет», — отметила Кошман в разговоре с ТАСС.
Она напомнила о том, что термин «парад планет» не является научным и используется в астрономии только в целях ее популяризации. Таким явлением можно назвать наблюдение с Земли невооруженным глазом нескольких планет, которые оказываются достаточно близко друг к другу — в границах 20−30 градусов. Подобная картина возникает, когда планеты с небольшим «разбросом» оказываются вблизи условной прямой с Землей и Солнцем. А вот точно на этой линии планеты Солнечной системы могут оказаться один раз за многие миллионы лет.
Различают большие (пять и более планет) и малые (если вместе собираются четыре планеты) парады. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже. Кроме того, бывают видимые и невидимые парады планет. Последние имеют место, если положение планет на небе оказывается близким к Солнцу.