Эксперт Кошман: апрельский парад планет будет невидимым

Она напомнила о том, что термин «парад планет» не является научным и используется в астрономии только в целях ее популяризации. Таким явлением можно назвать наблюдение с Земли невооруженным глазом нескольких планет, которые оказываются достаточно близко друг к другу — в границах 20−30 градусов. Подобная картина возникает, когда планеты с небольшим «разбросом» оказываются вблизи условной прямой с Землей и Солнцем. А вот точно на этой линии планеты Солнечной системы могут оказаться один раз за многие миллионы лет.