Омбудсмен: жители жалуются на проблемы с узкими специалистами в клиниках

По вопросам охраны здоровья обратилось 280 человек за год.

В 2025 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Калининградской области поступило 280 жалоб по вопросам о соблюдении прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. Как рассказал на заседании Заксобрания региональный омбудсмен Владимир Никитин, это на 10% меньше, чем годом ранее.

«Это право [на охрану здоровья и медицинскую помощь] у большинства россиян в рейтинге прав на первом месте. Очень ценят россияне это право», — сказал Никитин. Среди наиболее острых тем он назвал проблемы с диагностикой, перебои с обеспечением лекарствами и т.п.

«Люди считают, что сложно получить направление на диагностику, считают, что сложно очень попасть к узким специалистам. А некоторые прямо говорят, что невозможно к ним попасть Существуют, к сожалению, ещё перебои с обеспечением жизненно важными лекарствами, также люди говорят, что им отказывают в паллиативной помощи на дому тяжелобольным пациентам. Вот на эту тему мы получаем жалобы», — рассказал Владимир Никитин.