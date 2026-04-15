В Ростове на Михаила Нагибина в ДТП попали два автобуса с пассажирами

В Ростове в районе площади Ленина в ДТП попали автобусы № 65А и № 92.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове приблизительно в 16:30 в ДТП попали два автобуса, следовавшие по маршрутам № 65А и № 92. Авария случилась в районе дома № 23 по проспекту Михаила Нагибина. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала читатель.

По словам ростовчанки, в момент ДТП в автобусах было много пассажиров.

— К счастью, ни я, ни другие люди не пострадали. Только у автобуса № 65А отвалился бампер, — говорит пассажир автобуса.

Все люди пассажиры покинули автобусы, отправившись на остановку на площади Ленина ждать другие автобусы.

Из-за аварии автобусы перегородили крайнюю правую полосу в направлении Северного жилмассива. При этом затора пока нет.

Редакция запросила официальный комментарий в Госавтоинспекции.

