Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев поручил утеплить квартиру мамы участника СВО

Источник: Живем в Нижнем

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил провести работы по утеплению квартиры, где живет мама участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава города провел очередной прием граждан, на который пришла нижегородка Ирина Варенова. Она рассказала, что в ее квартире на улице Рубо в Канавинском районе зимой недостаточно тепло.

«Мы в этот дом переехали в 2007 году. Сын окончил школу, пошёл в армию, работал в МВД, женился, появились дети. А потом ушел на СВО, сказал: “Мам, надо — значит, надо”. И мы его ждём с победой», — поделилась Ирина Варенова.

Юрий Шалабаев поручил своему заместителю взять решение вопроса на контроль. В подходящую погоду ДУК приступит к работам по утеплению фасада и проверит систему отопления.

Ирина Варенова также обратила внимание мэра на то, что в ее доме много пожилых людей, однако во дворе им негде посидеть. Теперь районной администрации поручено установить там лавочки.

Напомним, 76% вернувшихся с СВО военнослужащих трудоустроили в Нижегородской области.