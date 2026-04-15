Нижегородцы теряют доступ к российским сервисам с VPN

Нижегородцы столкнулись с трудностями при попытке получить доступ к отечественным интернет-ресурсам и приложениям, используя VPN. Об этом сообщаюся нижегородцы в комментариях под публикациями Telegram-каналов.
Сбои в работе популярных онлайн-сервисов, по мнению пользователей, могут быть вызваны новыми мерами контроля и изменениями в сетевых настройках.
«Многие российские сервисы с VPN не всегда работают. Приходится включать и выключать по сто раз каждый день, чтобы спокойно сидеть в разных сервисах», — пишет один из пользователей.
В местные Telegram-каналы и социальные сети, где жители Нижнего Новгорода делятся опытом: при включенном VPN наблюдаются проблемы с загрузкой и стабильностью работы ряда российских платформ, включая маркетплейсы, банковские сервисы и поисковые системы.
«Приложения банков с включенным VPN очень плохо загружаются Спасибо, что нас за это в них не блокируют», — сообщил еще один нижегородец в Telegram.
По сообщениям пользователей, при отключении VPN указанные ресурсы, как правило, открываются без затруднений. Сбои отмечаются как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах, проявляясь в виде ошибок подключения или имитации отсутствия интернет-соединения.
Аналогичные проблемы отмечаются и на федеральном уровне: ряд российских онлайн-сервисов демонстрирует нестабильную работу при использовании VPN в последние недели. В то же время, большинство компаний не делали официальных заявлений относительно ограничений для VPN-трафика.
Параллельно Роскомнадзор продолжает принимать меры по усилению контроля. Ведомство уже сообщало о случаях блокировки различных сервисов, мотивируя это необходимостью предотвращать обход ограничений доступа к интернет-ресурсам.
