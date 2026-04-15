Нижегородцы теряют доступ к российским сервисам с VPN

Это связано с новыми правилами, принятыми в Минцифры.

Нижегородцы столкнулись с трудностями при попытке получить доступ к отечественным интернет-ресурсам и приложениям, используя VPN. Об этом сообщаюся нижегородцы в комментариях под публикациями Telegram-каналов.

Сбои в работе популярных онлайн-сервисов, по мнению пользователей, могут быть вызваны новыми мерами контроля и изменениями в сетевых настройках.

«Многие российские сервисы с VPN не всегда работают. Приходится включать и выключать по сто раз каждый день, чтобы спокойно сидеть в разных сервисах», — пишет один из пользователей.

В местные Telegram-каналы и социальные сети, где жители Нижнего Новгорода делятся опытом: при включенном VPN наблюдаются проблемы с загрузкой и стабильностью работы ряда российских платформ, включая маркетплейсы, банковские сервисы и поисковые системы.

«Приложения банков с включенным VPN очень плохо загружаются Спасибо, что нас за это в них не блокируют», — сообщил еще один нижегородец в Telegram.

По сообщениям пользователей, при отключении VPN указанные ресурсы, как правило, открываются без затруднений. Сбои отмечаются как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах, проявляясь в виде ошибок подключения или имитации отсутствия интернет-соединения.

Аналогичные проблемы отмечаются и на федеральном уровне: ряд российских онлайн-сервисов демонстрирует нестабильную работу при использовании VPN в последние недели. В то же время, большинство компаний не делали официальных заявлений относительно ограничений для VPN-трафика.

Параллельно Роскомнадзор продолжает принимать меры по усилению контроля. Ведомство уже сообщало о случаях блокировки различных сервисов, мотивируя это необходимостью предотвращать обход ограничений доступа к интернет-ресурсам.

Ранее агитацию на выборах разрешили вести через Telegram в Нижегородской области.