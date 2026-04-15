В Тамбове обустроят экотропу и детскую крепость на набережной Студенца

Экотропу и детскую крепость обустроят на набережной Студенца на участке от улицы Советской до Рассказовского шоссе к 390-летию Тамбова, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства, территорию для обновления выбрали сами жители в ходе онлайн-голосования. Работы пройдут в два основных этапа. Сначала планируется заменить тепловые сети протяженностью около километра, после чего начнется непосредственно благоустройство.
В основе концепции — образ крепости, построенной воеводой Романом Боборыкиным. На территории появятся прогулочные зоны, детские площадки с элементами крепости, арт-кластер, экотропа вдоль реки, смотровые площадки и спуски к воде. Также будут сохранены существующие растения.
«Одним из самых интересных решений станет экотропа в нижнем ярусе вдоль реки Студенец. Здесь будут организованы спуски к воде и приглушенное освещение, что придаст пространству камерность», — отметила главный архитектор администрации города Тамбова Яна Ломко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.