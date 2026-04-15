Проектом расчистки озера Поплавок в Калининграде займётся компания из Самары

В Калининграде нашли подрядчика для проектирования расчистки озера Поплавок. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на торги подали шесть компаний. Победителем признали ООО «МОФ ГТК-ГРУПП». Организация снизила начальную стоимость контракта на 3,3 миллиона рублей — до 4,5 миллиона. С победителем заключили контракт.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и разработать документацию для очистки озера. Специалистам необходимо пробурить на дне водоёма несколько скважин, чтобы определить толщину донных отложений. Кроме того, нужно обследовать озеро, провести топографическую съёмку и составить план очистки.
«При этом важно все работы запланировать так, чтобы они доставили наименьший дискомфорт жителям и не повредили благоустройство набережной», — отмечали в телеграм-канале городской администрации. Разработать проект необходимо в течение 180 дней с даты заключения контракта.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» зарегистрировано в Саратове. Директором и одним из учредителей компании является Владимир Афонин, а совладельцем — Алексей Карпушкин. Организация занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства и так далее.
Ранее сообщали, что власти решили провести комплексную очистку озера Поплавок в Калининграде. Работы планируют завершить в 2027 году. Местные жители периодически жалуются, что водоём зарастает водорослями, цветёт и пахнет.
В 2024 году озеро Поплавок чистили по требованию прокуратуры. Сотрудники ведомства устанавливали нарушение требований природоохранного законодательства.