В Калининградской области восстановили электроснабжение

В среду пресс-служба Калининградской ТЭЦ-2 сообщала, что один из энергоблоков Прегольской ТЭС, который находился в испытаниях после модернизации, отключился на короткое время при корректировке режимов горения. Нагрузка была перераспределена на другие электростанции. Сообщалось, что в регионе достаточно резервов для обеспечения энергоснабжения.