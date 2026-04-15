В Калининградской области восстановили электроснабжение

В Калининградской области полностью восстановили электроснабжение.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Электроснабжение потребителей Калининградской области, нарушенное после кратковременного отключения энергоблока Прегольской теплоэлектростанции (ТЭС) при испытаниях после модернизации, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба правительства региона.

«По данным министерства развития инфраструктуры, на данный момент все потребители запитаны и электроснабжение полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

В среду пресс-служба Калининградской ТЭЦ-2 сообщала, что один из энергоблоков Прегольской ТЭС, который находился в испытаниях после модернизации, отключился на короткое время при корректировке режимов горения. Нагрузка была перераспределена на другие электростанции. Сообщалось, что в регионе достаточно резервов для обеспечения энергоснабжения.