На условиях концессии построят новый стадион в центре Воронежа

На месте Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже намерены построить новую спортивную арену через механизм концессии. Проект распоряжения регионального министерства спорта размещен на сайте региональной антикоррупционной экспертизы.
В документе фигурирует ГБУ ВО «Спортсооружения», которое будет курировать проект. В частности, оказывать содействие, обеспечивать юридическую помощь и сопровождение при рассмотрении областным Минспортом предложений потенциальных инвесторов по заключению концессионных договоров.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.