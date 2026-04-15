Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Показалось дно и залежи ила: в Калининграде сильно обмелело Нижнее озеро (фото)

В мэрии пообещали, что вода вернётся после дождей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде заметно обмелело Нижнее озеро. Фотокорреспондент «Клопс» прошёлся вдоль водоёма и заснял это необычное явление в среду, 15 апреля.

Кое-где видны отмели и по центру пруда. Бросается в глаза, сколько мусора в озере и на его берегах.

В пресс-службе администрации всем обеспокоенным отвечают, что на водоёме выполнялась плановая проверка гидротехнических сооружений. Для этого необходимо было понизить уровень в пруду. «После дождей уровень воды восстановится» — заверили в мэрии.

В августе жаркий день стал последним в жизни уток с Верхнего озера.