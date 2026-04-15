Радимов оценил изменения в работе Алексея Шпилевского по ходу сезона

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита», а ныне эксперт «РБ Спорт» Владислав Радимов высоко оценил игру «Пари НН» в выездном матче 24-го тура против «Балтики», где команда сумела добиться ничьей.
По мнению Радимова, нижегородцы проявили настоящий боевой дух и заслужили похвалу за свою игру. Он также отметил, что главный тренер команды Алексей Шпилевский продемонстрировал зрелость и гибкость в подходах к тренировкам и матчам.
Раньше Шпилевский был известен своей агрессивной манерой и амбициозными заявлениями, но сейчас он успешно адаптировался к условиям чемпионата и возможностям своих игроков.
«И сейчас это уже не тот Шпилевский, который с ноги ворвался в РПЛ и сказал, что сейчас всех нас тут научит играть в футбол. Сейчас он подстроился под чемпионат, под возможности игроков — и это делает ему честь», — уточнил эксперт.
Радимов подчеркнул, что перед «Пари НН» стоит задача не только сохранить своё место в элитном дивизионе, но и подготовиться к следующему сезону, усилив состав и разработав эффективную стратегию игры.
После этого матча «Пари НН» занимает 14‑е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком после 24 матчей — в зоне стыков. В следующем туре, который состоится 18 апреля, команда Алексея Шпилевского встретится с московским «Динамо» (6+).