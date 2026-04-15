Ближайший большой парад планет состоится в сентябре 2040 года

Астроном напомнила, что термин «парад планет» не является научным и используется в астрономии только в целях ее популяризации. Таким явлением можно назвать наблюдение с Земли невооруженным глазом нескольких планет, которые оказываются достаточно близко друг к другу — в границах 20−30 градусов. Различают большие (пять и более планет) и малые (если вместе собираются четыре планеты) парады. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже.