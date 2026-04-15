Ближайший большой парад планет состоится в сентябре 2040 года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Большой парад планет, при котором в узком секторе неба соберутся пять объектов Солнечной системы, состоится 8 сентября 2040 года, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
В конце апреля — начале мая 2026 года ожидается малый парад, насчитывающий четыре планеты. Однако он относится к невидимым, так как все участники явления будут прятаться в солнечных лучах.
«Ближайший большой парад планет произойдет 8 сентября 2040 года. В этот день на закатном небе в узком секторе (около 20 градусов) соберутся пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн», — сказала астроном.
Кошман добавила, что в это же время между Венерой и Сатурном можно будет увидеть растущий серп Луны.
Астроном напомнила, что термин «парад планет» не является научным и используется в астрономии только в целях ее популяризации. Таким явлением можно назвать наблюдение с Земли невооруженным глазом нескольких планет, которые оказываются достаточно близко друг к другу — в границах 20−30 градусов. Различают большие (пять и более планет) и малые (если вместе собираются четыре планеты) парады. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже.